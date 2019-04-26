Путину присвоили звание почетного доктора университета Цинхуа

СЕГОДНЯ 08:43 2019-04-26T08:43:41+03:00

Путин (справа) во время церемонии присвоения ему звания "Почетного доктора Университета Цинхуа". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В этом учебном заведении обучался сам председатель КНР Си Цзиньпин

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Президенту России Владимиру Путину присвоили звание почетного доктора китайского университета Цинхуа.

Торжественная церемония вручения диплома прошла в пятницу, 26 апреля, в пекинском отеле "Дружба". Решение о присвоении звания было принято с согласия аттестационного комитета. Заветную папку вручал сам ректор учебного заведения Ци Юн.

"Большая честь получить звание почетного доктора одного из ведущих вузов Китая, который входит в десятку лучших учебных заведений мира, является образовательным и исследовательским центром без преувеличения глобального масштаба", - сказал Путин во время торжественной церемонии.

В то же время, председатель КНР Си Цзиньпин, который сам закончил этот вуз, заявил, что ему очень приятно присутствовать на вручении диплома своему "лучшему другу".

Российский глава поддержал слова китайского коллеги и указал на то, что торгово-экономические отношения наших стран развиваются даже успешнее, чем планировалось. Сотрудничество достигло "беспрецедентно высокого уровня" и стало примером того, как должны строиться межгосударственные отношения, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что Путин прибыл в Пекин в минувший четверг, 25 апреля, для участия в международном форуме "Один пояс, один путь". Здесь у президента РФ запланировано множество встреч с лидерами других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU