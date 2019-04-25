2019-04-25T16:33:33+03:00
Политика

Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»

В Пекине российский президент встретится с главами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие во втором международном форуме «Один пояс, один путь», который состоится 26-27 апреля. Об этом сообщает официальный сайт российского лидера.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о намеченных на полях форума переговорах. По его словам Путин встретится с главами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра. Ожидается, что участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств.

Самолет президента России приземлился в аэропорту Пекина, куда Путин прибыл из Владивостока, сразу после своей первой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Напомним, в четверг, 25 апреля, на острове Русский состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи назвал встречу продуктивной, а российский президент заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР.

Путин и Ким Чен Ын попрощались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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