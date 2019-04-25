Путин прибыл в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь»
В четверг, 25 апреля, президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где примет участие во втором международном форуме «Один пояс, один путь», который состоится 26-27 апреля. Об этом сообщает официальный сайт российского лидера.
Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал о намеченных на полях форума переговорах. По его словам Путин встретится с главами Китая, Азербайджана, Сербии, Египта, Кипра. Ожидается, что участие в форуме примут порядка 40 лидеров стран и правительств.
Самолет президента России приземлился в аэропорту Пекина, куда Путин прибыл из Владивостока, сразу после своей первой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Напомним, в четверг, 25 апреля, на острове Русский состоялись переговоры Путина и Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи назвал встречу продуктивной, а российский президент заявил, что все остались довольны саммитом Россия-КНДР.
Путин и Ким Чен Ын попрощались.
ИСТОЧНИК KP.RU