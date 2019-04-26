Причина смерти Элины Быстрицкой: актриса умерла после продолжительной болезни

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-26T11:23:23+03:00

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Причиной смерти Элины Быстрицкой стала продолжительная болезнь. Об этом сообщила директор Малого театра Тамара Михайлова.

"Сегодня в больнице в реанимации после тяжелой, продолжительной болезни скончалась звезда театра и кино Элина Быстрицкая", - приводит ее слова РИА Новости.

Народной артистки СССР, актрисы театра и кино Элина Быстрицкая умерла, как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 26 апреля, на 92-м году жизни. Трагическую новость распространила пресс-служба Малого театра, в котором Элина Авраамовна работала с 1958 года.

Напомним, 4 апреля Быстрицкая отпраздновала свое 91-летие. Уже тогда ее поклонников сильно тревожило состояние здоровья актрисы. Стало известно, что звезда фильма "Тихий дон" совсем потеряла зрение и способность двигаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705499" frameborder="0"></iframe> Умерла актриса Элина Быстрицкая, сыгравшая Аксинью в фильме "Тихий Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU