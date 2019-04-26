Минтруд: Выдача российских паспортов жителям Донбасса не станет нагрузкой на пенсионную систему

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-26T12:56:54+03:00

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Принятый закон об упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса не должен стать большой нагрузкой на пенсионную систему России. Соответствующие заявление сделал министр труда и социальной защиты Рф Максим Топилин.

«Не думаю, что это будет большой нагрузкой», - ответил он журналистам на вопрос о выплате пенсий жителям отдельных районов провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик после получения российского гражданства.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения жителями Донбасса российского гражданства. Сразу после этого многие страны, в том числе Германия, Франция и США, раскритиковали закон. По их мнению, путинский указ нарушает Минские соглашений. Российский же лидер удивился, что решения подобного рода взвывают негатив.

ИСТОЧНИК KP.RU