2019-04-26T12:55:32+03:00
Политика

Россия предложила КНДР упростить визовые процедуры для наших туристов

Пока что речь идет лишь о введении электронного оформления документов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия предложила КНДР облегчить процедуры получения северокорейской визыРоссия предложила КНДР облегчить процедуры получения северокорейской визыФото: REUTERS
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Россия предложила КНДР облегчить визовые процедуры для наших туристов. Соответствующая инициатива была озвучена во время визита северокорейского лидера Ким Чен Ына во Владивосток. Об этом рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы просто предложение сделали для российских туристов. Сейчас все привыкли подавать документы в электронном виде, чтобы не ходить по консульствам, это удобно и быстро", - пояснил губернатор суть идеи.

При этом о полной отмене виз между странами речи пока не идет, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток несколько дней назад. В ходе визита председатель республики успел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, возложить венок к вечному огню и попробовать традиционные русские блюда.

Кожемяко вместе с высокопоставленным гостем пообедал в ресторане "Лесная заимка", где много лет назад бывал также отец северокорейского лидера, бывший глава государства Ким Чен Ир.

Путин и Ким Чен Ын обменялись тостами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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