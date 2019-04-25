Шашка Путина против меча Ким Чен Ына
Трудовой день, который Путин и Ким Чен Ын провели на Русском, завершился двумя приятными мероприятиями - торжественным приемом и обменом подарками.
- Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала как сильная, достойная, великая страна, - поднял Ким Чен Ын тост на приеме, а неподалеку уже были разложены подарки, которые лидеры приготовили друг другу.
- Это традиционный русский набор для чая, - попытался Путин объяснить, что такое за серебряные подстаканники он вручает гостю.
Набор подстаканников для северокорейского гостя. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Дальше было проще - следующим подарком была именная шашка в позолоте и с инкрустацией. Президент вытащил лезвие из ножен, полюбовался сам и показал новоявленному северокорейскому казаку,
Ким Чен Ын не остался в долгу и вручил Путину настоящий меч.
Корейский меч, подаренный Ким Чен Ыном президенту Путину после российско-корейских переговоров. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАС
Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.
- Он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас, - заявил кореец, и получил в ответ монетку, как за любое оружие в таких случаях.
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ИСТОЧНИК KP.RU