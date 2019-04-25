Шашка Путина против меча Ким Чен Ына

Трудовой день, который Путин и Ким Чен Ын провели на Русском, завершился двумя приятными мероприятиями - торжественным приемом и обменом подарками.

- Искренне желаю, чтобы Россия непременно процветала как сильная, достойная, великая страна, - поднял Ким Чен Ын тост на приеме, а неподалеку уже были разложены подарки, которые лидеры приготовили друг другу.

- Это традиционный русский набор для чая, - попытался Путин объяснить, что такое за серебряные подстаканники он вручает гостю.

Набор подстаканников для северокорейского гостя. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Дальше было проще - следующим подарком была именная шашка в позолоте и с инкрустацией. Президент вытащил лезвие из ножен, полюбовался сам и показал новоявленному северокорейскому казаку,

Ким Чен Ын не остался в долгу и вручил Путину настоящий меч.

Корейский меч, подаренный Ким Чен Ыном президенту Путину после российско-корейских переговоров. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАС

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705295" frameborder="0"></iframe> Ким Чен Ын подарил Путину «олицетворяющий силу» меч.

- Он олицетворяет силу, мою душу и душу нашего народа, который поддерживает вас, - заявил кореец, и получил в ответ монетку, как за любое оружие в таких случаях.

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Путин и Ким Чен Ын перешли на Русский

Несмотря на то, что Владимир Путин перед началом российско-корейского саммита проделал путь в 9 тысяч километров с остановкой в Чите, а Ким Чен Ын ночевал на острове Русский, на церемонию встречи опоздал именно кореец. Президент России приземлился во Владивостоке, вертолетом добрался до Русского, доехал кампуса, где была назначена встреча, и лишь через полчаса к дверям подкатил кортеж лидера КНДР (подробности)