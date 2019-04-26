2019-04-26T13:17:31+03:00
Политика

Путин подарил Си Цзиньпину плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года

На полях форума «Один пояс, один путь» российский и китайский лидеры обменялись подарками [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ ВладимирПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин перед началом российско-китайских переговоров в Пекине. Фото Валерий Шарифулин/ТАССПрезидент РФ Владимир
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По итогам состоявшихся в пятницу, 26 апреля, переговоров российский и китайский лидеры - Владимир Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками.

Си Цзиньпин получил от Путина плакат «Российско-китайское сотрудничество» 1956 года, написанный художником Исааком Гринштейном. На плакате можно увидеть рабочих из двух стран, приветствующих друг друга на фоне карты Советского Союза и Китая, на которой обозначены соединяющие линии железной дороги города Москва, Пекин, Алма-Ата и Ланьчжоу.

Российскому президенту китайский лидер вручил керамическую копию статуэтки «Легендарный скакун на Великом шелковом пути», оригинал которой хранится в Национальном музее Китая. Си Цзиньпин подарил Путину и набор столового серебра гостиницы «Дружба», построенной в Пекине 65 лет назад в честь тесных отношений между СССР и КНР.

Ранее kp.ru сообщал о том, что 25 апреля Путин прибыл в Китай для участия во втором международном форуме «Один пояс, один путь», который проходит 26-27 апреля. В КНР российский президент стал обладателем почетной научной степени.

Путин прибыл в Пекин на форум "Один пояс - один путь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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