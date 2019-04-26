2019-04-26T15:57:38+03:00
Политика

В Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки

Полковника Кирилла Черкалина подозревают в получении взятки в особо крупном размере
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Полковника Кирилла Черкалина подозревают в получении взятки в особо крупном размереПолковника Кирилла Черкалина подозревают в получении взятки в особо крупном размереФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 26 апреля, по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах в Москве на два месяца арестован бывший начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин.

В Басманный суд Москвы также рассматривается ходатайства об арестах предполагаемых соучастников Черкалина - экс-сотрудников того же подразделения Дмитрия Фролова, которого подозревают в хищении 490 миллионов рублей и Андрея Васильева, обвиняемого по статье о получении взяток в особо крупных размерах.

Напомним, начальник отдела ФСБ и экс-сотрудники были задержан днем ранее, вечером 25 апреля. Как стало известно "КП", около 10 лет задержанные курировали банковскую деятельность и проверки других финансовых структур. Их имена до сих пор находятся в списках членов Межведомственной комиссии по противодействию легализации или отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп сообщил, что высоко оценивает заявления Путина по КНДР
ФБР: Китай - серьезная угроза в сфере шпионажа
Список запрещенных для женщин профессий сократят
Медведев исключил из санкционного списка России четырех украинцев
Умер Валерий Филиппов, художник-постановщик
Решение ВТО по спору Москвы и Киева по транзиту украинских грузов вступило в силу
В США после смерти родителей трехлетняя девочка четыре дня заботилась о двухмесячном брате
Медведев поручил подготовить новую редакцию Налогового кодекса России
В Кремле назвали прекрасной идею Трампа об отказе от ядерного оружия
Захарова сообщила, что Порошенко захлебнулся от возмущения после решения Путина по паспортам для Донбасса
Путин и Медведев выразили соболезнования в связи со смертью Быстрицкой
WikiLeaks: США пытаются подвести Ассанжа под статью с наказанием в виде смертной казни
Минобороны реконструирует 106 своих аэродромов
Василий Лановой получил звание Героя Труда
В Госдуме предлагают дарить разводящимся парам сеансы у психолога
На борту разбившегося в Венесуэле вертолета находились два генерала
Mail.ru отреставрирует старые фотографии
В здании РГУ нефти и газа в Москве начался пожар
МИД Турции: Анкара не намерена отказываться ни от ЗРК Patriot, ни от С-400
Московский педагогический государственный университет подписал договор о сотрудничестве с правительством ДНР
В МИД приветствовали предложение Трампа по отказу от ядерного оружия
В Госдуме объяснили, в каком случае Россия подпишет ядерный договор
ЦБ РФ: перенос повышения НДС в цены в основном завершен
Вице-спикер Рады упрекнула Зеленского за отдых с семьей в Турции
Центробанк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Россия подготовила технико-экономическое обоснование для моста в КНДР