В Москве арестовали экс-начальника ФСБ, который курировали российские банки

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-26T15:57:38+03:00

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В пятницу, 26 апреля, по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах в Москве на два месяца арестован бывший начальник отдела одного из подразделений Федеральной службы безопасности России полковник Кирилл Черкалин.

В Басманный суд Москвы также рассматривается ходатайства об арестах предполагаемых соучастников Черкалина - экс-сотрудников того же подразделения Дмитрия Фролова, которого подозревают в хищении 490 миллионов рублей и Андрея Васильева, обвиняемого по статье о получении взяток в особо крупных размерах.

Напомним, начальник отдела ФСБ и экс-сотрудники были задержан днем ранее, вечером 25 апреля. Как стало известно "КП", около 10 лет задержанные курировали банковскую деятельность и проверки других финансовых структур. Их имена до сих пор находятся в списках членов Межведомственной комиссии по противодействию легализации или отмыванию доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU