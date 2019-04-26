2019-04-26T19:36:18+03:00
В мире

Трамп: Цены на нефть снижаются - я позвонил в ОПЕК

При этом президент США не уточнил, когда и с кем из представителей организации он говорил
Екатерина БОЛГОВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В пятницу, 26 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть снижаются, так как он попросил об этом представителей организации стран-импортеров нефти (ОПЕК).

"Цены на горючее снижаются. Я позвонил в ОПЕК и сказал: "Вам нужно снизить их". И цены на горючее снижаются", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне. Выступление американского лидера транслировал телеканал CNN.

При этом глава США не уточнил, когда и с кем именно из представителей организации или каких-либо входящих в нее стран он проводил беседу.

Напомним, ранее Трамп не раз призывал ОПЕК нарастить добычу нефти и отказаться от используемых мер по поддержанию цен на топливо.

Накануне, как сообщал сайт kp.ru, цена на нефть марки Brent поднялась выше 75 долларов за баррель. Стоит отметить, что такой высокой цены на эту нефтяную смесь не было с 31 октября 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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