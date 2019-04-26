Новый чернобыльский саркофаг готов на 99%

СЕГОДНЯ 19:47 2019-04-26T19:53:17+03:00

Полностью его строительство завершится в мае-июне этого года

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В Чернобыле почти завершилось строительство нового саркофага "Укрытие". Это сооружение построено над энергоблоком АЭС и призвано изолировать его от окружающей среды. Сейчас конфайнмент готов на 99 %. Его строительство будет полностью завершено в мае-июне этого года. Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Главной задачей саркофага станет защита окружающей среды от радиационных частиц.

- "Основная задача власти — обеспечить чистоту окружающей среды. Наше правительство завершило проект «Укрытие», мы восстановили весь комплекс мероприятий, чтобы обеспечить безопасность жизни и здоровья людей. Сейчас ситуация полностью стабильна", - заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, побывавший в Чернобыле.

Напомним, 26 апреля 1986 года на четвертом энергеоблоке ЧАЭС произошел взрыв. В окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ. Эта авария стала самой крупной в истории ядерной энергетики. Более 100 человек перенесли лучевую болезнь и более 115 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться из опасной зоны.

ИСТОЧНИК KP.RU