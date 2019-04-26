США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН
США не дали визу российскому эксперту по химоружию, консультанту генсека ООН от России Дмитрию Поклонскому, который направлялся на заседание Совбеза в Нью-Йорке.
" 25 апреля в Нью-Йорке он должен был выступить на специальном брифинге в ходе заседания Совета Безопасности ООН", - сообщил источник в госструктурах РФ.
Собеседник отметил, что Поклонский должен был выступить с анализом доклада миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.
По мнению источника, Вашингтон отказал в выдаче визы Поклонскому не объясняя причин, а необходимые документы были поданы в соответствии с правилами. Произошедшее привело "к срыву важного мероприятия на площадке ООН". При этом, как подчеркнул собеседник, в результате этого события могли быть обнародованы факты, "нелицеприятные для западной коалиции во главе с США".
ИСТОЧНИК KP.RU