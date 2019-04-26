США не дали визу российскому эксперту по химоружию, который направлялся на заседание СБ ООН

СЕГОДНЯ 21:27 2019-04-26T21:27:21+03:00

США не дали визу эксперту по химоружию из РФ Фото: REUTERS

Доктор биологических наук Дмитрий Поклонский должен был выступить по инциденту в городе Думе 7 апреля 2018 года

Изменить размер текста: A A

США не дали визу российскому эксперту по химоружию, консультанту генсека ООН от России Дмитрию Поклонскому, который направлялся на заседание Совбеза в Нью-Йорке.

" 25 апреля в Нью-Йорке он должен был выступить на специальном брифинге в ходе заседания Совета Безопасности ООН", - сообщил источник в госструктурах РФ.

Собеседник отметил, что Поклонский должен был выступить с анализом доклада миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума 7 апреля 2018 года.

По мнению источника, Вашингтон отказал в выдаче визы Поклонскому не объясняя причин, а необходимые документы были поданы в соответствии с правилами. Произошедшее привело "к срыву важного мероприятия на площадке ООН". При этом, как подчеркнул собеседник, в результате этого события могли быть обнародованы факты, "нелицеприятные для западной коалиции во главе с США".

ИСТОЧНИК KP.RU