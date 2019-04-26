МИД России: Приговор Бутиной является позорным пятном на судебной системе США

СЕГОДНЯ 22:56 2019-04-26T22:56:01+03:00

Ранее в пятницу россиянка была приговорена американским судом к 18 месяцам тюремного заключения

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В министерстве иностранных дел России назвали приговор гражданке РФ Марии Бутиной позорным пятном на судебной системе США.

Напомним, ранее в пятницу, 26 апреля, американский суд приговорил россиянку к 18 месяцам тюрьмы за участие в сговоре с целью незаконной работы на иностранное правительство.

"Расцениваем решение суда в Вашингтоне приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы как политически ангажированное", - говорится в комментарии МИД РФ.

Отмечается, что выдвинутые против Бутиной обвинения "носят полностью надуманный и сфабрикованный характер".

"Наша соотечественница осуждена только за то, что является гражданкой России", - отмечает МИД РФ.

Также приговор назвали позорным пятном на судебной системе Соединенных Штатов, "которая беспрекословно выполнила откровенный политический заказ".

Напомним, Битной также зачли те девять месяцев, которые она уже провела под стражей в ожидании суда. После отбывания наказания ее вышлют из США.

ИСТОЧНИК KP.RU