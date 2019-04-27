Трамп рассчитывает заключить торговое соглашение с Японией в мае

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-27T07:45:00+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассчитывает, что в ходе своего государственного визита в Японию в мае, он заключит с японской стороной торговое соглашение.

«Да, я думаю, что это может произойти достаточно быстро, возможно, к тому времени, как я поеду туда [в Японию], может быть, мы подпишем его там», - сказал он, отвечая на вопрос о том, рассчитывает ли он заключить торговое соглашение с Японией уже в мае.

При этом американский лидер добавил, что в настоящее время «дело продвигается очень хорошо». Кроме того, Трамп также отметил, что будет обсуждать с премьер-министром Япониии торговлю и вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, передает ТАСС.

Японский премьер-министр Синдзо Абэ, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью России и Японии. Он отметил, что Токио будет вместе с Москвой содействовать международному сообществу и американско-северокорейскому диалогу по этой проблеме.

ИСТОЧНИК KP.RU