2019-04-27T06:10:31+03:00
Политика

Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Москвы и Токио

Премьер-министр Японии считает, что встреча Путина и Ким Чен Ына внесла вклад в этот процесс
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью России и Японии. Об этом заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ.

Он отметил, что Токио будет вместе с Москвой содействовать международному сообществу и американско-северокорейскому диалогу по этой проблеме. Глава правительства также выразил мнение, что состоявшаяся встреча президента РФ Владимира Путина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына внесла вклад в процесс денуклеаризации Северной Кореи, передает агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток для участия в саммите и переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли 25 апреля на острове Русский. Это была первая личная встреча российского президента и председателя госсовета КНДР.

Ким Чен Ын во Владивостоке посетил мемориал и возложил венок к вечному огню, а также попробовал традиционные русские блюда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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