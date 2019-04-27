Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

СЕГОДНЯ 08:15 2019-04-27T08:15:55+03:00

Председатель КНР добавил, что Пекин готов продолжать работу, направленную на углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами

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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с победой на президентских выборах Украины.

«В своем поздравлении, которое было направлено Зеленскому в среду, Си Цзиньпин высоко оценил успехи, которые сделали две страны в развитии двусторонних отношений с момента установления дипломатических связей", - сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай уделяет особое внимание развитию отношений с Украиной и готов продолжать работу, направленную на углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, на Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По итогам подсчета голосов, Зеленский почти в три раза обогнал действующего главу государства Петра Порошенко. В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, как ранее писал сайт kp.ru, что официальные результаты второго тура президентской гонки будут объявлены 30 апреля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU