Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с победой на президентских выборах Украины.
«В своем поздравлении, которое было направлено Зеленскому в среду, Си Цзиньпин высоко оценил успехи, которые сделали две страны в развитии двусторонних отношений с момента установления дипломатических связей", - сообщает агентство Синьхуа.
Си Цзиньпин также добавил, что Китай уделяет особое внимание развитию отношений с Украиной и готов продолжать работу, направленную на углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, на Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По итогам подсчета голосов, Зеленский почти в три раза обогнал действующего главу государства Петра Порошенко. В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, как ранее писал сайт kp.ru, что официальные результаты второго тура президентской гонки будут объявлены 30 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU