2019-04-27T08:15:55+03:00
Политика

Си Цзиньпин поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины

Председатель КНР добавил, что Пекин готов продолжать работу, направленную на углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами
Марина ВЕНЦОВА
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Председатель КНР Си ЦзиньпинПредседатель КНР Си ЦзиньпинФото: REUTERS
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин поздравил шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зеленского с победой на президентских выборах Украины.

«В своем поздравлении, которое было направлено Зеленскому в среду, Си Цзиньпин высоко оценил успехи, которые сделали две страны в развитии двусторонних отношений с момента установления дипломатических связей", - сообщает агентство Синьхуа.

Си Цзиньпин также добавил, что Китай уделяет особое внимание развитию отношений с Украиной и готов продолжать работу, направленную на углубление двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, на Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента. По итогам подсчета голосов, Зеленский почти в три раза обогнал действующего главу государства Петра Порошенко. В Центральной избирательной комиссии Украины заявили, как ранее писал сайт kp.ru, что официальные результаты второго тура президентской гонки будут объявлены 30 апреля.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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