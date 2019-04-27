2019-04-27T08:40:17+03:00
В мире

Трое детей пострадали при стрельбе в штате Оклахома в США

Полицейский открыл огонь по автомобилю подозреваемого в ограблении ресторана
Марина ВЕНЦОВА
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Три ребенка пострадали при стрельбе в ОклахомеТри ребенка пострадали при стрельбе в ОклахомеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском штате Оклахома полицейский открыл стрельбу по автомобилю мужчины, который подозревается в ограблении ресторана. В результате инцидент не менее трех детей получили ранения.

Преследуемым сотрудниками правоохранительных органов оказался 21-летний Уильям Смит, в машине которого находились четверо детей. Он, как сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя бюро расследований штата, получил легкие ранения и после осмотра врачей был заключен под стражу в штате Техас, который граничит с Оклахомой.

Информации о состоянии здоровья детей не уточняется. Также в данный момент не известны подробности задержания. Кроме того, остается непонятным, что стало причиной стрельбы и производились ли выстрелы Смитом.

Ранее сайт kp.ru писал, что в результате стрельбы в американской штате Огайо погиб полицейский, еще один страж порядка получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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