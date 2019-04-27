«Прямая линия» с Путиным состоится летом

СЕГОДНЯ 10:09 2019-04-27T10:09:20+03:00

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча в формате ответов на вопросы - "Прямая линия" с главой государства Владимиром Путиным пройдет летом.

"Прямая линия" летом будет", - сказал он.

Напомним, в прошлом году "Прямая линия" президента России проходила в начале июня. В течение почти 4,5 часов глава государства отвечал на вопросы населения, а также журналистов. В частности, они касались перспектив развития страны, вопросов формированиов РФ победить на Чемпионате мира по футболу, ценах на бензин.

Кроме того, Путин высказывал свою точку зрения на возможные провокации со стороны Украины в Донбассе, а также рассказывал о перспективах получения гражданства беженцам с Донбасса. Также глава государства затрагивал вопросы международных отношений и сотрудничества с другими странами.

ИСТОЧНИК KP.RU