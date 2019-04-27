2019-04-27T10:31:38+03:00
Политика

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ России

Ранее в Генштабе РФ заявили об усилении группировки войск на западе и юге страны
Марина ВЕНЦОВА
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В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РоссииВ НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В НАТО отреагировали на призыв начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова прекратить военную активность у российских границ с целью снижения напряженности.

Уполномоченный чиновник в альянсе, комментируя данный вопрос, ограничился отсылкой к специализированному разделу сайта альянса "Пять главных развенчанных российских мифов". Там НАТО приводит свои доводы относительно развертывания сил у границ России.

"Такие давние заявления там рассматриваются", - сказал собеседник РИА Новости, не предоставив иного комментария. НАТО не считает, что присутствие своих Вооруженных сил в Балтийском регионе представляющим угрозу.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что Москва вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов за счет сокращения состава других военных округов. Такие действия являются ответным шагом на военную активность НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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