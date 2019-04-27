Нагиев считает, что Первый канал организовал шоу «Голос. Дети» в рамках регламента

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-27T13:40:03+03:00

При этом артист добавил, что следует выяснить не было ли проплаченных звонков в пользу одного из конкурсантов

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Нагиев в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал скандал, который развернулся вокруг итогов музыкального конкурса «Голос. Дети» на Первом канале. Артист отметил, что со стороны телеканала не было никаких вбросов и подлогов, однако разобраться в ситуации все же следует.

"Я считаю, что Первый канал сделал все в рамках регламента. Что касается Первого канала, то не было ни подлогов, ни вбросов, совершенно точно. Это было голосование, которое мы все видели со стороны телезрителя", - сказал он.

При этом Нагиев добавил, что остается открытым вопрос о том, не было ли давления в пользу одного из конкурсантов с какой-то другой стороны и не проплачивались ли звонки "поддержки". "Вот с этим Первый канал будет разбираться и Константин Львович Эрнст объявляет расследование", - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал, что Первый канал намерен проверить результаты голосования в финале шоу «Голос.Дети». Там отметили, что проверка инициирована в связи с признаками аномального голосования, поэтому следует выяснить, не модерировалось ли голосование в пользу одного из участников.

ИСТОЧНИК KP.RU