Лодка путешественника Федора Конюхова попала на видео с борта самолета

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-27T15:10:21+03:00

В связи с низкой облачностью и моросящим дождем увидеть россиянина удалось не сразу

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Лодка знаменитого российского путешественника Федора Конюхова, совершающего в одиночку путешествие на весельной лодке в Южном полушарии, попала на видео. Засняли ее пилоты военного самолета Чили, а разместил видео в сети сын и руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.

Пилоты чилийского воздушного судна, как стало известно, встретили Конюхова во время полета в рамках патрулирования района Южного океана. При этом из-за низкой облачности и моросящего дождя увидели лодку не сразу. Как поделился позже сам путешественник, пилоты вызвали его по рации, и они поговорили несколько минут.

Лодка Федора Конюхова попала на видео с борта самолета.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Федор Конюхов отправился в одиночное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в Южном полушарии в начале декабря прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС». Финиш должен быть на мысе Горн в Южной Америке.

ИСТОЧНИК KP.RU