2019-04-15T00:54:01+03:00
Общество

"Молодой я не прошел бы и половины маршрута": Кругосветное путешествие потребовало от Конюхова всех навыков выживания

Путешественник рассказал, что особенно тяжелым испытанием для него стало однообразное питание
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Российский путешественник Федор КонюховРоссийский путешественник Федор КонюховФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий в одиночку путешествие на весельной лодке в Южном полушарии, признался, что для выживания ему пришлось приложить все физические и духовные силы.

«Этот поход потребовал от меня всего жизненного и духовного опыта. Всех моих навыков выживания, которые я накопил за 40 лет путешествий, - цитирует ТАСС слова Конюхова из дневника, который представил им старший сын путешественника и организатор экспедиции Оскар Конюхов. - Если бы вышел в этот путь молодым, не прошел и половины маршрута".

За время своего путешествия Конюхов уже неоднократно попадал в шторм в водах Тихого океана. Мощная стихия даже несколько раз переворачивал его плавсредство на 360 градусов, в результате чего было сильно повреждено оборудование. Сам путешественник при этом не пострадал.

Федор Конюхов следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

Федор Конюхов следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

Несмотря на это путешественник подчеркивает, что в противостоянии океану физическая сила вовсе не играет ключевую роль. В такой ситуации можно справиться только «слившись с океаном, с потоком энергии волн и ветра».

Конюхов отмечает, что кроме постоянного неудобства из-за отсутствия притока свежего воздуха, а также невозможности распрямиться в лодке во время шторма, существенным испытанием является однообразное питание. "Конечно, 129 дней на сублиматах сложно, я добавляю в эти пакеты капсулы рыбьего жира, иногда ложку соевого соуса или острого соуса "Табаско". Хочется поменять вкус», - поделился своими ощущениями путешественник. При этом, он добавил, что даже не берется оценить, сколько килограммов потерял за время своего путешествия.

Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

Конюхов, как писал сайт kp.ru, ранее уже рассказывал, что из-за волн и качки он опасается зажигать газовую печь, поэтому давно не ел горячей пищи.

Напомним, Федор Конюхов в начале декабря 2018 года отправился в одиночное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в Южном полушарии. Он стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС», а должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке. До конечно точки путешествия Конюхову, как говорится в его дневнике еще остается 1450 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Федор Конюхов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Посмотри на мир глазами Федора Конюхова: «Комсомольская правда» публикует уникальную видеосъемку с воздушного шара
Российский путешественник рассказал «Комсомолке» о самых рискованных моментах кругосветного перелета и поделился с нами своими видеозаписями
Федор Конюхов после успешной посадки: «Самым страшным было лететь в грозу, когда шар сносило к Антарктиде»
Как только путешественник вылез из гондолы и ступил на твердую землю его засыпали вопросами: как самочувствие, как настроение и что было самым страшным [фото, видео]
Новости 24
Жертвами взрыва в Афганистане стали семь детей
В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Пол Грингард
Американский фермер погиб от когтей собственной птицы казуара
Главком НАТО в Европе обеспокоен тем, что не может предугадывать шаги России
На парламентских выборах в Финляндии лидирует Социал-демократическая партия
В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсий из-за неучтенного стажа
Умерла актриса Биби Андерссон, звезда фильмов Бергмана
Мужчина, протаранивший машину посла Украины в Лондоне, оказался психически больным
В Ливии сбит самолет армии фельдмаршала Хафтара
Орешкин указал на причины отставания от цели по инвестициям
Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на летний отпуск
Украинские силовики устроили перестрелку с бойцами «Правого сектора»* в Донбассе
Автоэксперты назвали самые доступные кроссоверы на российском рынке
Сенатор США призвал изучить идею применения военной силы для доставки помощи в Венесуэлу
Порошенко объяснил изображение Путина на агитационных билбордах
Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой
Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»