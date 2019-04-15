"Молодой я не прошел бы и половины маршрута": Кругосветное путешествие потребовало от Конюхова всех навыков выживания

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, совершающий в одиночку путешествие на весельной лодке в Южном полушарии, признался, что для выживания ему пришлось приложить все физические и духовные силы.

«Этот поход потребовал от меня всего жизненного и духовного опыта. Всех моих навыков выживания, которые я накопил за 40 лет путешествий, - цитирует ТАСС слова Конюхова из дневника, который представил им старший сын путешественника и организатор экспедиции Оскар Конюхов. - Если бы вышел в этот путь молодым, не прошел и половины маршрута".

За время своего путешествия Конюхов уже неоднократно попадал в шторм в водах Тихого океана. Мощная стихия даже несколько раз переворачивал его плавсредство на 360 градусов, в результате чего было сильно повреждено оборудование. Сам путешественник при этом не пострадал.

Федор Конюхов следит за прогнозом погоды в своей лодке. Фото: konyukhov.ru

Несмотря на это путешественник подчеркивает, что в противостоянии океану физическая сила вовсе не играет ключевую роль. В такой ситуации можно справиться только «слившись с океаном, с потоком энергии волн и ветра».

Конюхов отмечает, что кроме постоянного неудобства из-за отсутствия притока свежего воздуха, а также невозможности распрямиться в лодке во время шторма, существенным испытанием является однообразное питание. "Конечно, 129 дней на сублиматах сложно, я добавляю в эти пакеты капсулы рыбьего жира, иногда ложку соевого соуса или острого соуса "Табаско". Хочется поменять вкус», - поделился своими ощущениями путешественник. При этом, он добавил, что даже не берется оценить, сколько килограммов потерял за время своего путешествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700722" frameborder="0"></iframe> Оскар Конюхов рассказал, шторм перевернул лодку его отца в Южном океане.

Конюхов, как писал сайт kp.ru, ранее уже рассказывал, что из-за волн и качки он опасается зажигать газовую печь, поэтому давно не ел горячей пищи.

Напомним, Федор Конюхов в начале декабря 2018 года отправился в одиночное путешествие по неизведанному никем ранее маршруту в Южном полушарии. Он стартовал из новозеландского города Данидин на весельной лодке «АКРОС», а должен финишировать на мысе Горн в Южной Америке. До конечно точки путешествия Конюхову, как говорится в его дневнике еще остается 1450 км.