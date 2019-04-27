Венесуэла выходит из Организации американских государств
Венесуэла, по истечению двухлетнего срока, необходимого для выхода из Организации американских государств (ОАГ), в субботу покидает организацию.
По словам венесуэльского президента Николаса Мадуро, ОАГ является одним из основных инициаторов вмешательства во внутреннюю жизнь южноамериканской страны, передает РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о решение покинуть организацию еще в апреле 2017 года. Тогда он требовал немедленного выхода, однако эта процедура занимает два года и должна завершиться как раз 27 апреля 2019 года.
Напомним, политический кризис в Боливарианской Республике обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.
Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU