2019-04-27T15:42:48+03:00
В мире

Венесуэла выходит из Организации американских государств

О намерении покинуть организацию венесуэльский президент Николас Мадуро заявил еще в апреле 2017 года
Марина ВЕНЦОВА
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Венесуэла выходит из Организации американских государствВенесуэла выходит из Организации американских государствФото: REUTERS
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Венесуэла, по истечению двухлетнего срока, необходимого для выхода из Организации американских государств (ОАГ), в субботу покидает организацию.

По словам венесуэльского президента Николаса Мадуро, ОАГ является одним из основных инициаторов вмешательства во внутреннюю жизнь южноамериканской страны, передает РИА Новости.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о решение покинуть организацию еще в апреле 2017 года. Тогда он требовал немедленного выхода, однако эта процедура занимает два года и должна завершиться как раз 27 апреля 2019 года.

Напомним, политический кризис в Боливарианской Республике обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.

Противостояние сторонников Мадуро и оппозиции на границе Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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