Госдеп: Вашингтон не добивается ухода правящей партии Венесуэлы с политической сцены

СЕГОДНЯ 18:49 2019-04-25T18:49:47+03:00

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Вашингтон не пытается добиться ухода правящей Единой социалистической партии Венесуэлы с политической сцены в Боливарианской Республике. Об этом в ходе заседания Атлантического совета заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

Тем не менее, американский дипломат подчеркнул, что действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть свой пост для "восстановления Венесуэлы". "Восстановление Венесуэлы возможно только в том случае, если там будет сформировано правительство, представляющее интересы всех венесуэльцев", - заявил он.

Говоря о возможности участия Единой социалистической партии Венесуэлы в выборах, Абрамс отметил, что члены этого политического объединения могут "присоединяются к общенациональному обсуждению проблем прямо сейчас". Представитель Госдепа добавил, что партия "пользуется поддержкой в стране" и смогла завоевать 55 мест в парламенте.

"После того, как Венесуэла будет свободна от режима Мадуро, от присутствия кубинских военных, после прекращения цензуры и освобождения политических заключенных наступит время для подготовки свободных выборов. Но именно сейчас наступил момент, когда необходимо обсуждать свободное будущее Венесуэлы", - заключил Абрамс.

Политический кризис в Венесуэле обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.

Гуаидо обвинил власти Венесуэле в создании препятствий для доставки гумпомощи.В своем видео глава оппозиции демонстрирует мост на границе Венесуэлы и Колумбии, заблокированный при помощи автоцистерны и большого контейнера

ИСТОЧНИК KP.RU