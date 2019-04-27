Появилось видео подрыва террориста-смертника в отеле на Шри-Ланке

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-27T17:23:00+03:00

На кадрах видно, как в ресторан заходит мужчина с большим рюкзаком, после чего раздается взрыв [видео]

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Камеры видеонаблюдения бизнес-отеля Colombo’s Kingsbury Hotel на Шри-Ланке засняли момент подрыва террориста-смертника в зале-ресторане.

На кадрах видно, как в гостиницу заходит мужчина с большим рюкзаком. Постоялец берет ключи от своего номера на стойке регистрации, а после запирается в комнате. Камеры вновь фиксируют движение лишь через 12 часов. Мужчина выходит из номера все с тем же рюкзаком и спускается вниз на лифте, после чего направляется в сторону гостиничного ресторана. Через несколько секунд раздается взрыв. Кадры инцидента публикует телеканал NBC News.

Появилось новое видео с атакой террориста-смертника на отель в Шри-Ланке.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошла целая серия терактов, состоящая из восьми взрывов. Террористическим атакам подверглись три пятизвездочных отеля, столько же католических церквей и два места массового скопления людей.

Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяли на себя запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" и местная радикальная "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Жертвами их действий на Шри-Ланке стали не менее 253 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU