Появилось видео подрыва террориста-смертника в отеле на Шри-Ланке
Камеры видеонаблюдения бизнес-отеля Colombo’s Kingsbury Hotel на Шри-Ланке засняли момент подрыва террориста-смертника в зале-ресторане.
На кадрах видно, как в гостиницу заходит мужчина с большим рюкзаком. Постоялец берет ключи от своего номера на стойке регистрации, а после запирается в комнате. Камеры вновь фиксируют движение лишь через 12 часов. Мужчина выходит из номера все с тем же рюкзаком и спускается вниз на лифте, после чего направляется в сторону гостиничного ресторана. Через несколько секунд раздается взрыв. Кадры инцидента публикует телеканал NBC News.
Появилось новое видео с атакой террориста-смертника на отель в Шри-Ланке.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошла целая серия терактов, состоящая из восьми взрывов. Террористическим атакам подверглись три пятизвездочных отеля, столько же католических церквей и два места массового скопления людей.
Сайт kp.ru писал о том, что ответственность за случившееся взяли на себя запрещенная в РФ экстремистская группировка "Исламское государство" и местная радикальная "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания". Жертвами их действий на Шри-Ланке стали не менее 253 человек.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU