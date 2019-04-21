«Пасхальные взрывы» на Шри-Ланке организовали радикальные исламисты

Вместе с известиями о постоянном росте числа жертв «пасхальных терактов» на Шри-Ланке (по последним данным, уже 230 убитых и свыше 500 раненых) — появляются и предположения, кто мог стоять за серией из восьми взрывов в христианских церквях и отелях островного государства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

Так, по данным газеты Daily Mail, ссылающейся на западные спецслужбы, все эти акты ненависти на главный в году христианский праздник могла подготовить местная радикальная группировка под названием «Национальный джамаат таухида»* [«Джамаат» (араб.) — община; «таухид» — единобожие: религиозный термин, который зачастую искажается радикальными исламистами и используется в их пропаганде].

Также установлено имя, под которым зарегистрировался в отеле «Синнамон» один из террористов (наутро он здесь же взорвал себя с помощью «пояса смертника» прямо в очереди на завтрак): Мохамед Аззам Мохамед. Не очень похоже на типичные фамилии буддистов или индуистов — основных обитателей Шри-Ланки.

Полиция уже провела серию рейдов по конспиративным квартирам экстремистов — в одной из них боевики оказали сопротивление и силовикам пришлось вступить в перестрелку. Уже арестовано семеро предполагаемых организаторов терактов и их пособников.

Спецназ уже обезвредил первых подозреваемых.Фото: REUTERS

Между тем в ситуации вокруг трагедии на тропическом острове остаётся много неясного. Cвоими соображениями на этот счёт с «КП» поделился исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов:

— Вопрос первый: мусульмане и христиане являются меньшинством в этом островном государстве, большинство составляют буддисты и индуисты. Почему боевики напали на католическую церковь, причем не одну, но при этом не стали атаковать буддистские или индуистские храмы? Ведь, в логике радикальных исламистов, храмы любых религий вместе с их последователями «не нужны».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704426" frameborder="0"></iframe> Не менее 80 человек ранены при взрывах в церквях на Шри-Ланке.

Второе. Террористическими актами на Шри-Ланке длительное время промышляла организация «Тигры освобождения Тамил-Илама» — но она была не исламистской, а сепаратистской. К тому же последние десять лет «Тигры» не ведут войну с правительством. Теоретически тамильские сепаратисты или какие-то их отдельные группы могли вернуться к террору, но опять же — к чему нападать именно на христианские храмы?

В-третьих, одновременная серия терактов в разных городах говорит о том, что они были тщательно спланированы. Перед нами не одиночки, а сплочённые группы, причём явно с большим количеством участников.

Далее, боевики явно преследовали несколько целей. Теракты в отношении гостиниц автоматически приведут к страху туристов ехать сюда на отдых. Атаки на христианские церкви — бьют по имиджу Шри-Ланки как страны, где христиане чувствуют себя безопасно, — полагает Раис Сулейманов.

Таким образом, по мнению экспертов, столь тщательно выверенные цели террористов, явно ориентированные не на локальную, а на внешнюю повестку, могут свидетельствовать о координации из-за рубежа — со стороны ИГИЛ (запрещено в РФ — ред.) или аналогичных экстремистских группировок.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

МНЕНИЕ

Публицист Юлия Латынина: Христианство сегодня — самая преследуемая в мире религия

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