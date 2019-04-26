Полиция Шри-Ланки объявила о гибели координатора недавних терактов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-26T10:02:04+03:00

Полиция Шри-Ланки подозревает в связях с террористами около 140 граждан Фото: REUTERS

На территории страны все еще остаются около 140 связанных с террористами граждан

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Полиция Шри-Ланки сообщила о гибели лидера экстремистской группировки "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", боевика Захрана Хашима, который считается координатором серии недавних взрывов в отелях и церквях. Ему также приписывают связь с террористической организацией "Исламское государство"*.

"Лидер "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания", который координировал взрывы на Шри-Ланке, погиб в гостинице Shangri-La", - сообщили в правоохранительных органах республики.

Обстоятельства смерти боевика не уточняются.

Между тем, согласно данным президента Шри-Ланки Майтрипалы Сирисены, на территории страны остаются еще около 140 связанных с террористами граждан. Из них 70 человек уже задержаны.

Глава государства предполагает, что теракты могут быть связаны с проведением ланкийскими властями масштабной кампании по борьбе с наркоторговлей. При этом политик уверен в том, что правоохранители смогут полностью ликвидировать терроризм на территории республики, передает портал Newsfirst.

Сайт kp.ru писал о том, что 21 апреля в столичном регионе Шри-Ланге прогремели сразу восемь взрывов. Под ударом оказались бизнес-отели и католические церкви. Точное число жертв терактов пока неизвестно и колеблется в пределах 253-359 человек.

* - запрещенная в России террористическая организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU