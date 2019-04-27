Благодатный огонь доставили в Москву
В Москву доставили частичку Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме в пятницу, 27 апреля. Нерукотворный свет Воскресения Христова был привезен в российскую столицу спецрейсом, который уже приземлился в международном аэропорту Внуково-1.
Транспортировка огня была возложена на делегацию Фонда Андрея Первозванного. Пламя привезли в особых лампадах, которые были сконструировали по принципу тех, что использовались при передаче олимпийского огня.
Благодатный огонь прибыл в Москву.
Теперь председателю попечительского совета фонда Владимиру Якунину и викарию патриарха Московского и всея Руси архиепископу Егорьевскому Матфею предстоит передать святыню патриарху Кириллу. После этого в храме Христа Спасителя начнется праздничное пасхальное богослужение, передает РИА Новости.
В терминале святыню также ждут сотни верующих. Сайт kp.ru ведет трансляцию из аэропорта "Внуково".
ИСТОЧНИК KP.RU