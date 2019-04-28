Илан Маск пообещал не раскрывать секреты Tesla в соцсетях

СЕГОДНЯ 00:45 2019-04-28T00:45:58+03:00

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Основателя Tesla Илона Маска, известного и своими провокационными твитами и публичными постами с конфидециальной информацией, обязали согласовывать публикации в социальных сетях с юристами. Ранее несколько твитов Маска могли значительно повлиять на стоимость акций компании.

Запрет, установленный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), касается распространения информации о финансовом состоянии компании, будущих сделках, объемах производства, операциях с акциями, а также обнародовании планов по выпуску продукции Tesla Motors. По условиям подписанного соглашения, перед разглашением даже косвенно относящихся к этим сведениям сообщений, ,бизнесмену необходимо иметь разрешение, предоставленное в письменном виде "юристом, имеющим опыт работы с ценными бумагами и являющимся сотрудником Tesla". По данным Reuters, суд еще не утвердил данное соглашение.

В августе прошлого года Маск написал в своем аккаунте Twitter о планах преобразовать Tesla из публичной компании в частную. Это повело за собой резкое снижение акций компании. На этот инцидент обратила внимание и Комиссия по ценным бумагам США, начав производство в отношении бизнесмена по делу о мошенничестве. А пару месяцев назад, 20 февраля, он написал о планах выпустить в 2019 году около 500 тысяч автомобилей, за что также получил неодобрение всех юристов совета директоров крупной компании.

Стоит отметить, что на фоне подписания Илоном договора с Комиссией акции Tesla выросли почти на полтора процента.

ИСТОЧНИК KP.RU