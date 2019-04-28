СЕГОДНЯ 15:59 2019-04-28T15:59:09+03:00

Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках Фото: REUTERS

Актер и шоумен в шутку призвал нарушать диеты и есть куличи

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Победитель второго тура выборов президента Украины, Владимир Зеленский, поздравил в Facebook всех украинцев с Пасхой на русском и украинском языках.

- Пусть Господь хранит нас всех, наших детей и Украину, и благословит её на процветание… Особенно хочу поздравить тех, благодаря кому мы имеем возможность сегодня праздновать - это наши воины и защитники, - подчеркнул шоумен на своей странице в соцсети.

Далее Зеленский по-русски обратился к соотечественникам "на западе, востоке, юге, севере и в центре".

- Со светлым праздником всех украинцев, во всех уголках планеты, где бы они ни находились., - отметил шоумен. А в заключение Зеленский призвал нарушать диеты и есть куличи.

Напомним, украинский актер и шоумен Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22% голосов соотечественников. При этом,по данным ЦИК, за действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовало всего 24,45% избирателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский ответил на слова Владимира Путина об упрощенной выдаче российского гражданства всем украинцам. По словам избранного президента Украины, Москва "зря тратит время", пытаясь "соблазнить украинцев паспортами".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU