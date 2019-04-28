Зеленский ответил на слова Путина об упрощенной выдаче российского гражданства всем украинцам

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-28T07:22:21+03:00

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "зря тратит время", пытаясь "соблазнить украинских граждан российскими паспортами". Заявление было опубликовано в Facebook нового главы государства.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", - написал Зеленский. По его словам, если желающие получить гражданство и найдутся, то это будут те, кто "до сих пор находится под влиянием пропаганды"; также Зеленский отметил, что люди могут пойти на этот шаг ради заработка либо в попытке скрыться от уголовного преследования.

Избранный президент Украины добавил, что готов предоставить Москве список граждан Украины, которые "цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями" и которым вскоре станет "некомфортно" на Украине. Зеленский также подчеркнул, что Киев готов предоставлять гражданство и защищать людей, готовых бороться за свободу Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для всех граждан Украины. До этого он подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/700421" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU