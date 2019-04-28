2019-04-28T07:22:21+03:00
Политика

Зеленский ответил на слова Путина об упрощенной выдаче российского гражданства всем украинцам

По словам избранного президента Украины, Москва "зря тратит время", пытаясь "соблазнить украинцев паспортами"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "зря тратит время", пытаясь "соблазнить украинских граждан российскими паспортами". Заявление было опубликовано в Facebook нового главы государства.

"Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ", - написал Зеленский. По его словам, если желающие получить гражданство и найдутся, то это будут те, кто "до сих пор находится под влиянием пропаганды"; также Зеленский отметил, что люди могут пойти на этот шаг ради заработка либо в попытке скрыться от уголовного преследования.

Избранный президент Украины добавил, что готов предоставить Москве список граждан Украины, которые "цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями" и которым вскоре станет "некомфортно" на Украине. Зеленский также подчеркнул, что Киев готов предоставлять гражданство и защищать людей, готовых бороться за свободу Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские власти рассматривают возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для всех граждан Украины. До этого он подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бразилии мужчина-модель умер после падения на подиуме на неделе моды
National Interest нашел способ "помирить" США с Россией
В Канаде зафиксирована вспышка сальмонеллеза
Синдзо Абэ сделал подарки Трампу и его супруге Меланье
Эксперты заявили о возможности "второго Чернобыля" на Украине
Депутат Рады рассказал, почему Россия может напасть на Украину
"Барселона" досрочно стала чемпионом Испании по футболу
Мадуро пообещал, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Telegraph: ИГ* может атаковать курорты стран Азии и Африки
СМИ узнали об удалении Apple приложений с функцией "родительского контроля"
К майским праздникам в Москву придет похолодание
Один человек погиб во время стрельбы по синагоге в Калифорнии
ИГ* взяло на себя ответственность за пятничные теракты в Шри-Ланке
Столица Ливии подверглась авиаудару
Зеленский готов обсуждать новые условия сосуществования России и Украины
Илон Маск пообещал не раскрывать секреты Tesla в соцсетях
Путин и Медведев приехали на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
В Калифорнии задержали мужчину, открывшего стрельбу в синагоге
В Сбербанке рассказали о главных направлениях в области киберпреступлений
Иранский беспилотник заснял авианосец США в водах Персидского залива
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Фанаты избили посетителя кинотеатра за спойлеры к фильму "Мстители 4"
Благодатный огонь доставили в Москву