Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты
Все жители испанского муниципалитета Вильярроя проголосовали на досрочных всеобщих выборах всего за полторы минуты.
Местные власти отметили, что все шесть жителей маленького населенного пункта проголосовали к 09:05 (10:05 МСК) по местному времени, сообщает агентство Europa Press.
Напомним, голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) стартовало в воскресенье, 28 апреля, в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).
При этом, ранее сообщалось, что всеобщие выборы должны были состояться в Испании в следующем году. Однако Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год. Тогда премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил глава испанского МИД, отметив, что Мадрид пытается согласовать со странами ЕС общую позицию по этому вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU