СЕГОДНЯ 16:21 2019-04-28T16:44:54+03:00

Жители одного из поселков в Испании проголосовали на выборах всего за полторы минуты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В муниципалитете Вильярроя проживает шесть человек

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Все жители испанского муниципалитета Вильярроя проголосовали на досрочных всеобщих выборах всего за полторы минуты.

Местные власти отметили, что все шесть жителей маленького населенного пункта проголосовали к 09:05 (10:05 МСК) по местному времени, сообщает агентство Europa Press.

Напомним, голосование на выборах в Генеральные кортесы (двухпалатный парламент) стартовало в воскресенье, 28 апреля, в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 (10:00 мск) и будут работать до 20:00 (21:00 мск).

При этом, ранее сообщалось, что всеобщие выборы должны были состояться в Испании в следующем году. Однако Конгресс депутатов не одобрил предложенный правительством проект бюджета на текущий год. Тогда премьер-министр Педро Санчес решил объявить о проведении внеочередных выборов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле. Об этом заявил глава испанского МИД, отметив, что Мадрид пытается согласовать со странами ЕС общую позицию по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU