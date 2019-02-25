Испания выступила против военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 01:42 2019-02-25T01:52:21+03:00

Об этом заявил глава испанского МИД, отметив, что Мадрид пытается согласовать со странами ЕС общую позицию по этому вопросу

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Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид не поддержит иностранное военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле, подчеркнув, что испанское правительство выступает против силового метода разрешения кризиса в Боливарианской республике.

«Мы четко предупредили, что не поддержали бы и решительно осудили бы любое иностранное военное вмешательство, которое, как мы надеемся, не произойдет», - сказал он агентству EFE.

Жозеп Боррель добавил, что Испания пытается согласовать по этому вопросу общую позицию со всеми странами Евросоюза.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в палате представителей конгресса США обсуждался вопрос применения силы, чтобы помочь венесуэльской оппозиции во главе с самопровозглашенным «временным президентом» Хуаном Гуаидо свергнуть законного главу государства Николаса Мадуро. Представители обеих партий исключили вариант американского военного вмешательства в Венесуэле.

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ИСТОЧНИК KP.RU