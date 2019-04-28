2019-04-28T18:46:53+03:00
Политика

НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущего

Передача выйдет в эфир в пятницу, 3 мая
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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НТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущегоНТВ покажет шоу с Владимиром Зеленским в роли ведущегоФото: REUTERS
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На днях телеканал НТВ выпустил анонс программы "Магия" с участием избранного президента Украины Владимира Зеленского в роли ведущего.

- Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах, - сообщается на официальном сайте телеканала.

Известно, что шоу выйдет в эфир в пятницу, 3 мая.

К слову, выпуски программы записали еще в 2011 году. Ее планировали показывать на телеканале "Россия 1". В качестве соведущей шоу выступила актриса Татьяна Лазарева.

Напомним, украинский актер Владимир Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, набрав 73,22% голосов соотечественников. При этом,по данным ЦИК, за действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовало всего 24,45% избирателей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский поздравил подписчиков в соцсети с Пасхой на на русском и украинском языках. Актер и шоумен в шутку призвал нарушать диеты и есть куличи.

Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU

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