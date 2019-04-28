2019-04-28T20:01:24+03:00
В мире

Байден назван самым вероятным кандидатом в президенты США от демократов

Выборы нового американского главы состоятся в 2020 году
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Бывший вице-президент США Джо Байден, который ранее объявил о намерении участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется огромной поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов.

Американская газета The Washington Post и телеканал ABC опубликовал данные опросов и выяснилось, что в поддержку Байдена выступают 17% демократов и их сторонников.

Добро пожаловать назад, Джо! : Трамп пошутил над Байденом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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