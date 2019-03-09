2019-03-09T08:11:06+03:00
Политика

Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США

По данным NYT, о начале своей предвыборной кампании бывший вице-президент может объявить в начале апреля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен побороться с Дональдом Трампом за Белый домБывший вице-президент США Джозеф Байден намерен побороться с Дональдом Трампом за Белый домФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен побороться с Дональдом Трампом за Белый дом, и уже в начале апреля 76-летний политик может объявить о своем участии в президентских выборах 2020 года в качестве вероятного кандидата от Демократической партии, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, Байден начал формировать элементы своей предвыборной кампании, а его советники предлагают видным демократам посты в предвыборном штабе. Газета отмечает, что бывший вице-президент пытался оценить возможный уровень поддержки своей кандидатуры в частных беседах с влиятельными однопартийцами, конгрессменами и спонсорами партии. Обсуждал он этот вопрос и с Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу прошлые выборы.

К слову, как писал сайт kp.ru, о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году Джозеф Байден заявил еще до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016-го. Правда, тогда все решили, что он шутит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Крепкая мужская дружба»: Байден разрыдался, получив от Обамы высшую награду США

Церемонию награждения президентской медалью Свободы покидающий Белый дом нобелевский лауреат «оживлял» шутками (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Германии раскрыли местоположение сокровищ, спрятанных нацистами
Сирийская армия атаковала позиции боевиков на северо-западе страны
Певец из Латвии пожаловался на авиакомпанию из-за объявления на русском языке
Из Белого дома уходит директор по коммуникациям
Россия разрабатывает новые авиационные двигатели на замену зарубежным
Во Флориде разбился небольшой самолет, погибли пять человек
Власти Венесуэлы назвали причину масштабного отключения электроэнергии
Нью-йоркский небоскреб Chrysler Building продадут намного дешевле его стоимости
Трамп собирается увеличить бюджет Пентагона
В Стамбуле полицейские применили слезоточивый газ против участниц марша «Ночь феминисток»
Трамп 19 марта примет в Белом доме нового президента Бразилии
США заявили о непричастности к блэкауту в Венесуэле
Пожар в районе Нового Арбата в Москве потушен
Из-за отключения электричества в одной из больниц Венесуэлы умерли 15 детей
Глава Минобороны Чехии назвал Россию одной из главных угроз для НАТО
8 марта в Испании прошла забастовка феминисток
Пентагон вновь пригрозил Турции санкциями за покупку С-400
Министр ВВС США объявила об уходе с поста
Гуаидо заявил, что в отключении электричества виноваты власти Венесуэлы
Премьер Италии: «Мы работаем над отменой санкций против России»
Спецпредставитель США по Венесуэле не сомневается в уходе Мадуро