Джо Байден собирается участвовать в выборах президента США

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-09T08:11:06+03:00

По данным NYT, о начале своей предвыборной кампании бывший вице-президент может объявить в начале апреля

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Бывший вице-президент США Джозеф Байден намерен побороться с Дональдом Трампом за Белый дом, и уже в начале апреля 76-летний политик может объявить о своем участии в президентских выборах 2020 года в качестве вероятного кандидата от Демократической партии, сообщает газета The New York Times.

По ее данным, Байден начал формировать элементы своей предвыборной кампании, а его советники предлагают видным демократам посты в предвыборном штабе. Газета отмечает, что бывший вице-президент пытался оценить возможный уровень поддержки своей кандидатуры в частных беседах с влиятельными однопартийцами, конгрессменами и спонсорами партии. Обсуждал он этот вопрос и с Хиллари Клинтон, проигравшей Трампу прошлые выборы.

К слову, как писал сайт kp.ru, о своем намерении баллотироваться в президенты США в 2020 году Джозеф Байден заявил еще до инаугурации Дональда Трампа, в декабре 2016-го. Правда, тогда все решили, что он шутит.

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ИСТОЧНИК KP.RU