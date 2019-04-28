2019-04-28T22:45:10+03:00
В мире

Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»

Сергей Кривонос заявил, что рамках реформирования концерна уменьшатся коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»Совбез Украины планирует ликвидировать «Укроборонпром»Фото: REUTERS
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Заместитель секретаря Совбеза и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" в скором времени будет создан новый государственный орган.

- Будет создан отдельный государственный орган с расширенными полномочиями, которому будут подчинены предприятия - участники концерна, - заявил Кривонос.

Кривонос заявил, что в рамках реформирования "Укроборонпрома" уменьшатся коррупционные риски в сфере оборонно-промышленного комплекса. Также "будет ликвидировано очень большое количество существующих фирм-прокладок".

Напомним, накануне в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект, который предусматривает возможность ликвидации "Укроборонпрома", сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине заявили о достижении «ракетного паритета с противником». Киев вновь похвастался своей «оборонной мощью». По словам директора дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов «Укроборонпрома» Андрея Артюшенко, госконцерн вот уже почти пять лет делает все возможное, чтобы не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны «противника».

ИСТОЧНИК KP.RU

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