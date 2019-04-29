На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час
Власти Шри-Ланки отменили режим комендантского часа, введенный на территории страны после «пасхальных терактов» 21 апреля, передает со ссылкой на полицию местный новостной портал Ada Derana.
Отмечается, что действие связанных с особым режимом ограничений прекращено с 08:00 по местному времени (05:30 мск) понедельника, 29 апреля. Напомним, власти островного государства, опасаясь новых атак террористов, продлевали срок действия комендантского часа с прошлого воскресенья практически каждый день. Ранее сообщалось, что ограничения не касаются трех городов на востоке страны: Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай.
Как писал сайт kp.ru, накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который закрывает лицо – то есть, мешает установить личность человека по лицу. Запрет вступил в силу в понедельник утром.
Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи
ИСТОЧНИК KP.RU