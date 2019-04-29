На Шри-Ланке отменили введенный после пасхальных терактов комендантский час

СЕГОДНЯ 09:01 2019-04-29T09:01:55+03:00

21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов в церквях и отелях Фото: REUTERS

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Власти Шри-Ланки отменили режим комендантского часа, введенный на территории страны после «пасхальных терактов» 21 апреля, передает со ссылкой на полицию местный новостной портал Ada Derana.

Отмечается, что действие связанных с особым режимом ограничений прекращено с 08:00 по местному времени (05:30 мск) понедельника, 29 апреля. Напомним, власти островного государства, опасаясь новых атак террористов, продлевали срок действия комендантского часа с прошлого воскресенья практически каждый день. Ранее сообщалось, что ограничения не касаются трех городов на востоке страны: Калмунай, Чавалакаде и Саммантурай.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена подписал распоряжение о запрете ношения любого предмета гардероба, который закрывает лицо – то есть, мешает установить личность человека по лицу. Запрет вступил в силу в понедельник утром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704454" frameborder="0"></iframe> Кровавое воскресенье на Шри-Ланке.Счет погибших исчисляется сотнями. Серия терактов произошла в католических церквях и отелях Шри-Ланки во время празднования Пасхи

ИСТОЧНИК KP.RU