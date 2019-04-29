2019-04-29T10:56:43+03:00
Общество

Двое правонарушителей напали на полицейского в Москве

В ходе драки страж порядка был вынужден применить табельное оружие
Марина ВЕНЦОВА
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Двое правонарушителей напали на полицейского в МосквеДвое правонарушителей напали на полицейского в МосквеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве двое правонарушителей напали на полицейского, страж порядка в ответ был вынужден применить табельное оружие.

Как рассказ "КП" источник в правоохранительных органах, к автомобилю старшины полиции, когда тот выехал на место происшествия, подошел мужчина и несколько раз ударил по лобовому стеклу и по водительской двери, тем самым повредив ее.

Полицейский сделал замечание хулигану, однако он никак не прореагировал. Когда старшина вышел из машины и вновь потребовал прекратить противоправные действия, мужчина толкнул его, завязалась драка. В это время к ним присоединился еще один хулиган, который также стал избивать полицейского.

С целью защиты жизни и здоровья сотрудник правоохранительных органов был вынужден сделать предупредительный выстрел в воздух из табельного оружия, что позволило прекратить драку. В настоящее время хулиганы задержаны, по данному факту проводится проверка.

Ранее сайт kp.ru писал, что две группы полицейских устроили массовую потасовку на юге Москвы. В ведомстве отметили, что решение в отношении провинившихся сотрудников после соответствующей проверки будет принято в соответствии с законом. Начальство нарушителей порядка будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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