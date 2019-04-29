Нефть марки Brent подешевела до $71,75 за баррель

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-29T11:11:47+03:00

Цены на «черное золото» продолжают снижаться после пятничного падения почти на 3%

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В понедельник, 29 апреля, стоимость июньских фьючерсных контрактов на поставку европейской нефти марки Brent достигла 71,75 доллара за баррель, упав на 0,55%.

При этом июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,57%. Их стоимость теперь составляет $62,94 за баррель.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что цены на нефть снижаются, так как он попросил об этом представителей организации стран-импортеров нефти (ОПЕК). При этом американский лидер не уточнил, когда и с кем именно из представителей организации или каких-либо входящих в нее стран он проводил беседу.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, цена нефти марки Brent упала на $2,2 (на 2,96%), составив на закрытие $72,15 за баррель. Ранее Трамп не раз призывал ОПЕК нарастить добычу нефти и отказаться от используемых мер по поддержанию цен на топливо.

ИСТОЧНИК KP.RU