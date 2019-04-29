Суд в Москве оглашает обвинительный приговор отцу полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-29T12:08:33+03:00

Неустановленные лица, как отметила судья, решили организовать растрату в пользу Захарченко, склонив к этому председателя правления банка

Изменить размер текста: A A

Мещанский суд Москвы в понедельник, 29 апреля, оглашает обвинительный приговор по делу о растрате средств банка "Московское ипотечное агентство" в отношении отца полковника Министерства внутренних дел Дмитрия Захарченко - Виктора Захарченко.

"Суд установил, что Захарченко совершил растрату <...> Неустановленные лица, имеющие корыстные цели, решили организовать растрату в пользу Захарченко, склонив к этому председателя правления банка", - цитирует ТАСС слова судьи.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, бывший замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан за получение крупной взятки, препятствие следственным действиям, злоупотребление служебными полномочиями. Во ходе обысков в квартире, записанной на его сестру, были найдены более 8,5 миллиарда рублей.

Захарченко-старшего обвиняют по статье "Присвоение или растрата". Следствие подозревает его фиктивном трудоустройстве в "МИА-банке". Басманный суд Москвы 22 марта, удовлетворив ходатайство следствия, отпустил Виктора Захарченко из СИЗО под домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU