СЕГОДНЯ 14:31 2019-04-29T14:31:05+03:00

В Рособоронэкспорте сообщили о совместных проектах России и Турции Фото: Анна САДОВНИКОВА

По словам гендиректора компании Александра Михеева, страны ведут работу над проектами по авиационной и вертолетной технике

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Генеральный директор компании Рособоронэкспорт Александр Михеев рассказал, что Россия и Турция ведут ряд совместных проектов по разработке авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетанковой технике.

"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения", - приводит его слова пресс-служба компании.

По словам Михеева, Анкара также проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам противовоздушной обороны различной дальности и противотанковым комплексам. Кроме того, гендиректор компании отметил, что благодаря конструктивному диалогу между странами удается преодолевать попытки конкурентов вмешаться в российско-турецкие отношения в сфере ВТС.

Напомним, в конце 2017 года Россия и Турция подписали контракт на поставки четырех дивизионов российских ЗРС С-400 «Триумф» на общую сумму 2,5 миллиарда долларов. Вашингтон, со своей стороны, эти планы очень обеспокоили, и Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки российских С-400, пригрозив санкциями и другими карательными мерами. В частности, отменой поставок истребителей F-35.

При этом, как ранее писал сайт kp.ru, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что несмотря на недовольство Вашингтона, Анкара не собирается уступать в вопросе приобретения российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU