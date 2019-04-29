2019-04-29T14:59:18+03:00
Политика

Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Саакашвили

Ранее бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области был лишен гражданства Украины и выдворен из страны
Марина ВЕНЦОВА
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Путин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт СаакашвилиПутин считает, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт СаакашвилиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Президент России Владимир Путин заявил, что было бы справедливо вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили, который ранее был лишен гражданства Украины и депортирован за пределы страны.

"Что касается свобод, в этом смысле лучше начать даже не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин или с бывших грузин, - сказал глава российского государства. - Например, было бы справедливо вернуть украинский паспорт, человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича».

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Саакашвили в 2015 году получил украинское гражданство. Находясь на Украине, он занимал должность сначала помощника президента Украины Петра Порошенко, затем губернатора Одесской области. Летом 2017 года после охлаждения отношений с украинским лидером он возглавил оппозиционные Порошенко выступления, в результате чего лишился гражданства Украины и был выдворен из страны. При этом, экс-губернатор Одесской области неоднократно заявлял, что его незаконно лишили украинского гражданства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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