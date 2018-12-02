2018-12-02T20:06:56+03:00
В мире

Саакашвили выразил готовность вернуться в Грузию, если «позовут»

Экс-президент республики обратился к протестующим в Тбилиси сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение»
Денис СУХОВ
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Михаил Саакашвили. Фото: Zuma\TASSМихаил Саакашвили. Фото: Zuma\TASS
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, а ныне политик международного масштаба Михаил Саакашвили пригрозил возвращением на родину в случае, если его «позовут» представители местного оппозиционного движения.

Об этом он заявил в своем обращении к митингующим в Тбилиси сторонникам оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая отказалась признать итоги состоявшихся в минувшую среду выборов президента Грузии.

В частности, Саакашвили поддержал требования протестующих о пересмотре итогов голосования и проведении досрочных выборов в парламент.

«Как только я понадоблюсь, как только вы меня позовете, я вернусь в Грузию и вместе с вами буду бороться за достижение наших целей», - заверил Саакашвили.

Напомним, Саакашвили занимал пост президента Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007 года и с января 2008 года до середины ноября 2013 года. За несколько дней до истечения срока президентских полномочий политик покинул страну и переехал в США, справедливо опасаясь уголовного преследования. В отношении бывшего главы государства в Грузии возбуждены уголовные дела по обвинениям в коррупции, присвоении имущества и расправе над участниками митинга 7 ноября 2007 года.

В 2015 году Саакашвили получил украинское гражданство, занимал должность сначала помощника президента Украины Петра Порошенко, затем губернатора Одесской области.

После охлаждения отношений с украинским лидером летом 2017 года возглавил оппозиционные Порошенко выступления, в результате чего лишился гражданства Украины и был выдворен из страны.

Грузинский суд заочно приговорил Саакашвили сначала к трем, а затем и к шести годам заключения. Власти республики неоднократно подчеркивали, что экс-президент будет арестован и немедленно начнет отбывать наказание, как только пересечет границу страны.

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