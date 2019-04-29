2019-04-29T16:13:06+03:00
Происшествия

В Великобритании загорелся "лес Винни-Пуха"

Именно здесь в начала XX века жил писатель Алан Александр Милн и его сын Кристофер Робин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На месте работают 6 пожарных машинНа месте работают 6 пожарных машинФото: REUTERS
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В Эшдаунском лесу британского графства Восточный Суссекс вспыхнул пожар. Первые сообщения о случившемся начали поступать ночью в понедельник, 29 апреля.

На момент прибытия пожарных огонь охватил уже шесть гектаров лесного массива. В результате на место были вызваны шесть пожарных машин, четыре автомобиля Land Rover и цистерна с водой.

К утру пламя удалось взять под контроль и экипажи двух машин были отпущены домой. Остальные сотрудники экстренных служб, согласно данным Sky News, остаются на месте.

Стоит отметить, что Эшдаунский лес известен всему миру как "лес Винни-Пуха". Именно в его окрестностях в начале XX века жил писатель Алан Александр Милн со своим сыном Кристофером Робином, и именно он стал прообразом леса, в котором обитали герои сказки "Винни-Пух и все-все-все".

Сайт kp.ru писал о том, что летом прошлого года карта этого сказочного мира была продана на аукционе за рекордные для иллюстрации 440 тысяч фунтов (свыше 35 миллионов рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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