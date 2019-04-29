2019-04-29T17:43:44+03:00
Политика

Песков: РФ не ожидает приезда зарубежных лидеров на День Победы

Ранее пресс-секретарь президента России сообщал, что в этом году Москва никого специально не приглашала на празднование 9 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: РФ не ожидает приезда зарубежных лидеров на День ПобедыПесков: РФ не ожидает приезда зарубежных лидеров на День ПобедыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россия не ожидает приезда зарубежных лидеров на празднование Дня Победы 9 мая в этом году. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет», - ответил представитель Кремля, комментируя вопрос о приезде лидеров зарубежных государств в Москву на праздновании 74-летия победы в Великой Отечественной Войне.

Ранее РИА Новости сообщали, что на празднования Дня Победы Москва в этом году никого специально не приглашала. Об этом изданию сообщил пресс-секретарь российского президента.

Накануне, в понедельник, 29 апреля, в Министерстве обороны рассказали, какая военная техника будет на параде Победы в Москве, и в каком порядке она пройдет по Красной площади. Как сообщили в Минобороны, по традиции колонну возглавит легендарный танк Т-34-85. А репетиции празднования 9 Мая начались на Красной площади Москвы и еще в 27 городах страны уже в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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