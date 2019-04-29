2019-04-29T17:25:41+03:00
Происшествия

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на майские праздники в Москве

Первые дни отдыха будут довольно прохладными, но с 3 мая в столице заметно потеплеет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Гидрометцентр рассказал о погоде в Москве на майские праздникиГидрометцентр рассказал о погоде в Москве на майские праздникиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Первые дни майских праздников в Москве будут довольно прохладными, но 3 числа температура воздуха повысится и в городе потеплеет. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Согласно его данным, в среду и четверг (1 и 2 мая) в столице будет ясно, но дневная температура составит не больше +16 градусов. В пятницу станет несколько теплее и столбики термометров окажутся в пределах +15..+20 градусов. В субботу температура сохраняется на том же уровне, но местами по городу возможны небольшие кратковременные дожди.

В последующие дни столбики термометров также будут находиться в районе +18..+20 градусов днем и +5..+10 ночью. При этом значительного понижения температуры вплоть до возникновения заморозков не ожидается ни в один из майских праздников, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что в оставшиеся апрельские дни в Москве будет довольно холодно. Так, например, 30 апреля, улицы прогреются максимум до +14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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