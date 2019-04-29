2019-04-29T18:24:09+03:00
Политика

Штаб Зеленского заявил о сотрудничестве Порошенко с российскими СМИ

Речь идет о публикации ряда "лживых новостей", дискредитирующих победителя выборов президента Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Шоумен Владимир ЗеленскийШоумен Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Штаб победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского обвинил действующего главу государства Петра Порошенко в сотрудничестве с российскими СМИ. Поводом для таких заявлений стали дискредитирующие шоумена публикации.

"В течение последних нескольких дней людьми из окружения Петра Порошенко было сфабриковано сразу несколько откровенно лживых новостей, которые, тем не менее, разошлись в СМИ. В том числе в российских", — говорится в посте, опубликованном на странице команды Зеленского в Facebook.

Сайт kp.ru писал о том, что одной из таких новостей стало сообщение об отдыхе шоумена на 40-метровой яхте в Турции. Также победитель выборов якобы был замечен за приготовлением шашлыка с пророссийским немецким политиком Грегором Гизи, что позже было опровергнуто.

"Некоторые не готовы с достоинством принять своё поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия", - подытожили в штабе.

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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