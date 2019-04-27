Зеленский опроверг слухи о том, что он отдыхает на 40-метровой яхте

СЕГОДНЯ 19:03 2019-04-27T19:03:24+03:00

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Победивший на выборах президента Украины кандидат от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что он проводит свои выходные, катаясь на 40-метровой яхте в Турции.

"Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьёй и детьми", — сказал политик.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент Зеленский действительно находится в Турции. Шоумен решил отвезти своих детей на организуемый "Кварталом 95" ежегодный фестиваль "Весело" и заодно отдохнуть за границей несколько дней. Причем о поездке он рассказал сам в своем аккаунте в социальных сетях.

Уже позже турецкие СМИ начали писать о том, что Зеленский собирается арендовать яхту для своего времяпровождения. Победитель украинских выборов, в свою очередь, обвинил журналистов в "создании фейков и распространении недостоверной информации", передает "Интерфакс - Украина".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705727" frameborder="0"></iframe> Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU