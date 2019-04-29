AFP сообщило о публикации нового видео с главарем ИГ* аль-Багдади

СЕГОДНЯ 20:45 2019-04-29T21:09:31+03:00

На записи лидер террористической организации говорит о боевых действиях в Сирии и войне против "крестоносцев"

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Террористическая организация "Исламское государство"* впервые за долгое время опубликовала новое видео со своим главарем Абу Бакра аль-Багдади.

На кадрах ролика лидер экстремистов беседует со своими сторонниками, чьи лица на записи размыты, и рассуждает о войне против "крестоносцев", а также боевых действиях в сирийском городе Багуз провинции Дейр эз-Зор. Агентство AFP уточняет, что видео, наверняка, сделано недавно, ведь США лишь в конце марта заявили об освобождении упомянутого аль-Багдади населенного пункта.

Напомним, что в последний раз подобные кадры появлялись в СМИ пять лет назад - в июле 2014 года. Тогда главарь группировки и объявил о создании мирового "халифата" на Ближнем Востоке.

Сайт kp.ru писал о том, что спецслужбы США до сих пор не знают, где именно скрывается аль-Багдади, но наиболее вероятным местоположением считается запад Ирака.

* - запрещенная в России террористическая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU