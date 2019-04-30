2019-04-30T03:52:26+03:00
Происшествия

В Пентагоне и госдепе США знают о видео с главарем ИГ*

Американские ведомства надеются, что разведка установит подлинность записи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Главарь ИГ* Абу Бакра аль-БагдадиГлаварь ИГ* Абу Бакра аль-БагдадиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В госдепартаменте США и Пентагоне заявили, что уже знают о появившейся в Интернете видеозаписи с участием разыскиваемого ими главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.

Представитель американского внешнеполитического ведомства сказал, что необходимо подтвердить или опровергнуть подлинность ролика, и госдеп полагается в этом деле на разведывательное сообщество. Он также в очередной раз напомнил, что так называемая антиигиловская международная коалиция во главе с Соединенными Штатами «продолжает оказывать давление» в Ираке и Сирии «и по всему миру, чтобы «добиться долгосрочного разгрома» террористов из ИГ* и «заслуженного правосудия» над главарями группировки.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, тоже сообщив о том, что в Минобороны США известно о видео, подчеркнул необходимость ликвидировать все каналы «финансирования террористов и вербовки ими новых экстремистов».

«Мы продолжаем поддерживать партнерские силы в их миссии по нанесению полного поражения ИГ*», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне в сети появилось первая за последние пять лет видеозапись аль-Багдади. Однако до сих пор точно неизвестно, где он находится. Предположительно, главарь исламистов скрывается на западе Ирака.

*ИГ – террористическая группировка Исламское государство, запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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